Krieg in Europa: Sollten Anleger jetzt in Gold investieren?

Gold überlebte alle Währungen

Grundsätzlich ist es sicherlich vertretbar, Gold in angemessener Gewichtung zu besitzen, schließlich ist das Angebot dieses Rohstoffes nicht beliebig ausdehnbar. Ich betrachte das Edelmetall als eine feste Währung, die jede andere locker überlebt hat; eine Währung mit einer gewissen Stabilität, welche die natürliche Inflation von 1,6 Prozent begrenzt hat. Nun gut, aktuell liegt die Inflation deutlich höher und daher haben verständlicherweise Aktieninvestments dem Gold den Rang abgelaufen.

Gold funktioniert aus Portfoliogesichtspunkten in Zeiten negativer Realzinsen und bei steigender Inflation. Der Goldpreis hat sich stets in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bewährt und hat nicht nur bei den meisten Zusammenbrüchen die Wirtschaft überstanden, sondern konnte sich auch in frühen Phasen einer Rezession positiv entwickeln.

Tipp der Redaktion: Hier findest du eine Liste mit Produkten auf Gold.

Vor allen Dingen aber flüchten die Anleger in Crash-Szenarien. Ein Blick auf die vergangenen 50 Jahre zeigt, dass der Goldpreis zwar heftig geschwankt hat, aber in Phasen der Unsicherheit, die Notenbanken und die Anleger Gold als „sicheren Hafen“ nutzten. Das letzte Mal im April 2020 zum Ausbruch der Corona-Krise erreichte der Goldpreis in Euro betrachtet neue Höchststände.

Goldpreis steigt

Und so ist auch aktuell das Edelmetall wieder heiß begehrt und konnte in diesem Jahr bereits über acht Prozent zulegen. Die aktuelle mehr als unsichere Situation durch den Ausbruch eines Krieges mitten in Europa, dadurch noch höhere Energiepreise und somit womöglich eine Inflation, die doch nicht kurzweilig ist, lässt die Kapitalmärkte kräftig korrigieren und den Goldpreis in die Höhe steigen.