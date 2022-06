Krisenphase: Lohnt sich ein Investment in Immobilien noch?

Aufgrund der niedrigen Zinsen in den vergangenen Jahren haben sich viele Leute für einen Immobilienkredit entschieden und waren auch bereit, höhere Preise für Häuser und Wohnungen zu bezahlen. Die Banken haben ihre Zinsraten für Immobilienkredite in den vergangenen Wochen allerdings deutlich angehoben, da bereits abzusehen war, dass der Leitzins steigen wird. Das könnte nun dazu führen, dass die Nachfrage nach Immobilien abnimmt, da Käufer nicht mehr bereit sind, überteuerte Immobilien zu kaufen bzw. es sich schlicht nicht mehr leisten können. Das wiederum würde zu einem deutlichen Abfall der Immobilienpreise und damit zum Platzen der Blase führen.

Die Nachfrage ist hoch – noch

Aktuell ist die Nachfrage nach Immobilien noch sehr hoch. Einige Berufsgruppen verbleiben nach der Corona-Pandemie zumindest teilweise im Homeoffice und suchen sich geeignete Immobilien in guter Lage. Ausländische Investoren legen ihr Geld in Wohnungen und Häuser in deutschen Großstädten an, da die Preise deutlich niedriger sind als in den Metropolen anderer europäischer Länder. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Ralph Henger, Immobilienexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, er sei sich sicher „dass sich eine vermietete Immobilie als Geldanlage weiterhin lohnt. Eine jährliche Rendite von mindestens zwei Prozent hält er für realistisch.“ Vor allem in Ballungsräumen werden die Preise für Immobilien seiner Ansicht nach hoch bleiben.

Auch andere Experten gehen davon aus, dass sich die Preise für Häuser und Wohnungen auf dem derzeit hohen Niveau einpendeln, aber nicht sinken werden. Damit das passiert, müssten die Kapitalmarktzinsen auf ein deutlich höheres Niveau steigen. Für private Anlegerinnen und Anleger, die weiterhin auf das sogenannte Betongold setzen wollen, sind das gute Nachrichten. Wer selbst eine Immobilie kaufen möchte, sollte nach Meinung verschiedener Experten vor allem auf die Lage des Objektes achten. Immobilien in Großstädten und deren Speckgürteln, aber z. B. auch in Universitätsstädten versprechen weiterhin die Chance auf rentable Investitionen.

Immobilien-ETFs fürs Depot

Immobilien-ETFs eignen sich für all diejenigen, die selbst keine Immobilie kaufen möchten, aber dennoch von der Entwicklung des Marktes profitieren wollen. Ein Beispiel ist der VanEck Global Real Estate ETF (WKN: A1T6SY). Der physische Fonds investiert in Aktien der Immobilienbranche weltweit und hat aktuell eine Größe von 432,86 Mio. Euro. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25 Prozent, die Gewinne werden ausgeschüttet. Seit seiner Auflage im Jahr 2011 hat der ETF pro Jahr durchschnittlich um 8,30 Prozent an Wert zugenommen.