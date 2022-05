Kriterien für die ETF-Auswahl - so findest du den passenden für dein Portfolio

Wie setzt sich der Index zusammen?

Exchange Traded Funds bilden einen Index wie den DAX oder den Dow Jones ab. Aber es gibt noch viele weitere Indizes, einige davon sind sogar recht unbekannt. Bevor du dich für einen ETF entscheidest, solltest du wissen, welchem Index er zugrunde liegt. Wichtig ist die Diversifikation. Dein ETF sollte möglichst breit gestreut sein, damit du dein Geld nicht in wenige Branchen oder Unternehmen investierst und dich damit von ihrem Erfolg abhängig machst.

Größtmögliche Streuung bieten dir ETFs, die auf globalen Indizes basieren. Der FTSE All-World Index bildet die Wertentwicklung von knapp 4.000, der MSCI All Country World Index die von knapp 3.000 Unternehmen ab. Die beiden Indizes gehören zu den am breitesten gestreuten.

Welche Replikationsmethoden gibt es?

Du hast außerdem die Wahl zwischen verschiedenen Replikationsmethoden, also wie der Index nachgebildet wird. Bei der physischen Replikation kauft der ETF nahezu alle Werte, die auch im Index enthalten sind. Das Sampling ist ebenfalls eine physische Replikation, allerdings trifft der Anbieter hier eine Vorauswahl der Werte und wählt die aus, die am wichtigsten sind. Solche, die zum Beispiel einen sehr kleinen Anteil am Index ausmachen, werden ignoriert und nicht gekauft.

Die dritte Replikationsmethode ist die synthetische Replikation, auch Swap genannt. Der Index wird hierbei künstlich nachbildet. Dafür geht der Anbieter mit einem oder mehreren Swap-Partnern ein Tauschgeschäft ein und verpflichtet sich, mit den Partnern die Rendite eines bestimmten Trägerportfolios mit dem der Rendite des zugrundeliegenden Indizes zu tauschen. Mit dieser Methode lassen sich Nischenindizes gut abbilden.