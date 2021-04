Entwarnung für Coinbase-Aktionäre! Die Handelbarkeit der Aktie in Deutschland bleibt bestehen. Ein Grund sich, die Aktie einmal intensiver anzuschauen.

Die Aktien der Kryptobörse Coinbase werden nun doch nicht ab Freitag vom Handel ausgesetzt. Das teilte die Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit. „Anleger können die Aktien von Coinbase weiterhin – ohne Unterbrechung – in Frankfurt und auf Xetra handeln“, so ein Sprecher der Deutschen Börse.

Nachdem die Deutsche Börse am Mittwoch angekündigt hatte, den Aktienhandel ab Freitag aussetzen zu wollen, konnte die Krypto-Börse das Problem rechtzeitig beheben. Grund für die zuvor angekündigte Aussetzung war ein falscher LEI-Code zu Identifizierung des Unternehmens an der Börse gewesen. Es handelt sich dabei um einen 20-stelligen Code mit Stammdaten, eine Art Personalausweis für Unternehmen. Am Donnerstagnachmittag wurde dem Unternehmen nun die entsprechende LEI bewilligt. „Coinbase hat auf unsere Anfrage hin unmittelbar den notwendigen LEI-Code beantragt und diesen an uns übermittelt“, teilte die Deutsche Börse mit.