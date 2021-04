Krypto-Boom: Die Handels-App Bison der Börse Stuttgart feiert Rekorde

Bison – das deutsche Coinbase

Die Nutzer können bei Bison ohne Gebühren Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash und Ripple (XRP) zu den Preisen handeln, die ihnen in der App angezeigt werden. Dabei verdient Bison an der Spanne zwischen den angezeigten An- und Verkaufspreisen. Weitere Kosten oder Gebühren, etwa für die Verwahrung sowie die Ein- und Auszahlung von Kryptowährungen, fallen für die Nutzer nicht an. Der Handel ist an sieben Tage pro Woche rund um die Uhr möglich.

Damit verfolgt Bison ein ähnliches Geschäftsmodell wie Coinbase, die US-Handelsbörse, die kürzlich mit ihrem spektakulären Börsengang für Furore gesorgt hat. Bereits heute erreicht das Unternehmen einen Börsenwert von fast 60 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das ist mehr als Dax-Konzerne wie BMW, Adidas oder Bayer auf die Waage bringen.

Handelspartner der Nutzer ist der in Deutschland regulierte Finanzdienstleister EUWAX AG, eine Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart. Die Nutzer kaufen Kryptowährungen also stets von der EUWAX AG und verkaufen auch an sie.

Neben der Entwicklung neuer Features steht bei Bison die weitere Internationalisierung auf der Agenda. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2021 ist der aktive Markteintritt in Österreich geplant. Schon heute können Interessenten die App herunterladen, wenn sie ihren Hauptwohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz haben.