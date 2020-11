Bitcoin ist für viele Anleger interessant, doch der Kauf ist oft schwierig. Das ist mit dem neuen Bitcoin-ETN anders. Sie können das Produkt bequem in das Depot legen.

Anleger können ab sofort an der Deutschen Börse in einen Bitcoin-ETN investieren. Das vollständig mit Bitcoin hinterlegte Produkt spiegelt die Entwicklung des Bitcoin-Kurses wieder. Der VanEck Vectors Bitcoin ETN (WKN: A28M8D) ist an der Deutschen Börse Xetra notiert. Mit diesem neuen Produkt können Anleger direkt an der Entwicklung der führenden Kryptowährung Bitcoin teilhaben, ohne diese selbst kaufen zu müssen. Es handelt sich hierbei allerdings nicht um einen ETF, sondern um einen ETN. Die Gesamtkostenquote des ETNs von Vaneck beträgt zwei Prozent.