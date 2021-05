Krypto-Handel: So können Sie kinderleicht ohne Wallet Bitcoin handeln

Krypto-Handel mit Bison

Die Börse Stuttgart setzt voll auf Digitalisierung. So sind seit kurzer Zeit Kryptowährungen mittels der neuen Bison *-App leicht und sicher zu handeln. Darüber hinaus setzt der Handelsplatz auf neue innovative Handelsplattformen, welche die Blockchain-Technologie nutzen. Wer die App herunterlädt, kann sich erst einmal in der Demoversion umsehen und sogar fiktive Transaktionen durchführen. Handelbar sind in der Demo- und in der Realversion die gängisten Kryptowährungen. Das bedeutet also: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und...