Kryptowährungen: 5 einfache Wege mit Bitcoin & Co. zu gewinnen

Immer mehr Anleger möchten einen Teil ihres Vermögens in Kryptowährungen anlegen. Doch was ist die beste Methode? Über welche Anbieter kann man am besten investieren? Sind Krypto-Apps besser als Neobroker? Hier erfährst du, wo es am einfachsten geht – und am wenigsten kostet!

Es ist noch gar nicht lange her, da waren Kryptowährungen lediglich IT-Nerds, Technik-Freaks und progressiven Investoren ein Begriff. Binnen weniger Jahre aber haben sich Bitcoin & Co. aus einer kleinen Nische ihren Weg in den medialen Mainstream gebahnt. Trotz aller Kritik am angeblich fehlenden inneren Wert, dem weitgehend unregulierten Markthandel, der hohen Volatilität oder der schier unüberschaubaren Masse an unterschiedlichen Token und Coins verdichten sich die Anzeichen: Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben!