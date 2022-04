Kryptowährungen: Bitcoin im freien Fall

Folgen der Inflation

Nicht nur im EU-Raum, auch in den USA ist die Inflation so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Verbraucherpreise waren seit 40 Jahren nicht so stark gestiegen, zuletzt lag die Inflation in den USA bei 7,9 Prozent. Die US-Notenbank Fed hat im März darauf nun mit einer Wende in ihrer Zinspolitik reagiert und den Leitzins erstmals seit 2018 um einen Viertelpunkt erhöht und somit den Nullzins verabschiedet. Weitere Erhöhungen sollen folgen.

Der Krieg in der Ukraine wird die wirtschaftliche Situation weiter verschärfen. Ziel der Fed ist es nun, den Leitzins zu erhöhen, ohne das Wirtschaftswachstum zu stark zu schädigen. Dennoch befürchten viele Investoren, dass es zu einer Rezession kommen könnte und die Konjunktur stark gebremst wird.