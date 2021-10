Kryptowährungen: Der Bitcoin-ETF steht unmittelbar bevor

Immer wieder gab es Gerüchte. Jetzt scheint es endlich soweit zu sein. Noch in den nächsten Tagen soll der Bitcoin-ETF da sein.

Der Bitcoin klettert und klettert. Ein Coin ist mittlerweile mehr als 52.000 Euro wert. So bewegt sich die größte Kryptowährung nahe des Allzeithochs. Damit aber nicht genug. Aus den USA gibt es Meldungen, die Anleger aufhorchen lassen. Erstmals soll es einen Bitcoin-ETF geben.

Solche Gerüchte kursierten immer wieder, doch diesmal scheint es ernst zu werden. Bisher scheiterten solche Vorhaben stets an den hohen Hürden der Finanzsaufseher. Doch dem Vernehmen nach soll die US-Börsenaufsicht SEC dem Produkt wohl gesonnen sein und es entsprechend durchwinken. Es ist also davon auszugehen, dass der ProShares Bitcoin Strategy ETF an der New Yorker Börse gehandelt wird. Schon kurz darauf dürfte Invesco nachlegen.