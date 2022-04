Landwirtschaft: Investieren in das älteste Gewerbe der Welt

Landwirtschaft im Umbruch

An dieser Grundsätzlichkeit hat sich auch in Zeiten der Hochtechnologie, Internet und Metaversum nichts geändert. Das ständige Ringen um Ressourcen und Nahrung hat sich in den letzten Jahren sogar deutlich verschärft. Klimawandel, massiv gestiegene Weltbevölkerung, und geopolitische Konflikte und Kriege wirkten als treibenden Katalysator. Auf immer weniger landwirtschaftlicher Fläche muss in steigenden klimatischen Herausforderungen eine immer größere Anzahl von Menschen ernährt werden. Da in den letzten Dekaden der globale Wohlstand zugenommen hat, ist auch die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Lebensmitteln wie zum Beispiel Fleisch konstant gestiegen.

Wir halten es ethisch sehr fragwürdig, als Investor hieran über den direkten Kauf von Agrarrohstoffen zu profitieren. Wer nur aus Gründen der Spekulation direkt oder über entsprechende Finanzinstrumente in Mais, Weizen, Sojabohnen oder Lebendvieh investiert, der verschärft oder verknappt genau diese Ressource an einer anderen Stelle der Welt.