Bernd Lammert

|

17. Juni 2022 Global Titans-ETF: Die Felsen in der Brandung wenn es stürmt?

Was in der derzeitig unruhigen Marktphase tun? Verkaufen, oder die günstigen Kurse zum Einstieg nutzen? Wer Letzteres im Sinn hat, könnte auf internationale Schwergewichte setzen – am besten mit einem Global Titans-ETF.