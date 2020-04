Der ETF-Anbieter Legal & General stellt zum 20. April 2020 von deutschen (DE) auf irische (IE) ISINs um. Betroffen sind 24 ETFs des Anbieters.

Hintergrund dieser Maßnahme ist eine Umstellung auf ein internationales Abwicklungsmodell, das so genannte ICSD-Modell. „Infolge des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union muss das Unternehmen zu einem in der EU zugelassenen Zentralverwahrer übergehen. Am 20. März 2020 genehmigte der irische oberste Gerichtshof (Irish High Court) den Übergang des Unternehmens zum ICSD-Vergleichsmodell“, erläuterte der ETF-Emittent.

Was bedeutet das für Anleger?