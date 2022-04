Leverage Shares kommt mit 49 ETPs an den deutschen Markt

Die ETPs von Leverage Shares sind physisch unterlegt. Das in die Produkte angelegte Kapital wird also direkt in die zugrundeliegenden Aktien investiert, ohne den Einsatz von Swaps oder Derivaten. Zudem stellt BNP Paribas durch kontinuierliche Geld-/Brief-Spannen (Spreads) eine ausreichende Liquidität sicher.

Geringe Gebühren

Außerdem sind viele der ETPs von Leverage Shares mit einem Hebel ausgestattet. So können Anlegerinnen und Anleger an steigenden Kursen des Basiswerts sogar überproportional teilhaben. Sie zeichnen sich zudem durch ein günstiges Gebührenmodell aus. Die Management Fee für die Produkte von Leverage Shares liegt zwischen 0 und 0,75 .

Oktay Kavrak, Director Product Strategy bei Leverage Shares zum Einstieg in den deutschen Markt: „Das jetzt erfolgte Listing unserer ETPs in Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Selbstverständlich liegt es für Investoren näher, sich mit solchen Wertpapieren zu beschäftigen, die im eigenen Land zum Börsenhandel verfügbar sind. Daher rücken wir ab sofort noch stärker in das Blickfeld der hiesigen Anleger. Die von uns aufgelegten Produkte vereinigen Eigenschaften, die in dieser Kombination und Vielfältigkeit bislang noch nicht in Deutschland gehandelt wurden. Vor diesem Hintergrund sind wir davon überzeugt, für Investoren interessante Opportunitäten zu bieten und dadurch signifikantes Wachstum im stärksten Markt Europas erzielen zu können.“

