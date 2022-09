Ausbau des Geschäfts: Leverage Shares legt mit 41 ETPs nach

Leverage Shares kommt an in Deutschland

„Nach etwa einem halben Jahr am deutschen Markt bekommen wir langsam ein Gefühl dafür, was die Anleger bewegt“, sagt Oktay Kavrak, Director Product Strategy bei Leverage Shares. „Hinzu kommt das sehr herausfordernde makroökonomische Umfeld, das letztlich auch viele Chancen bietet. Gerade in so unruhigen Zeiten setzen gewiefte Anleger auf Diversifikation und Tradition. Deshalb legen wir aktuell den Schwerpunkt auf Gold, Linde, Mercedes Benz, Deutschland 40, VW und Öl. Wer im Hinblick auf die aktuellen Zinsentscheidungen der Zentralbanken und den steigenden Produktionskosten eher skeptisch ist, dem bieten wir die Short-Variante an.“

Tipp: Nutze den extraETF Finanzmanager jetzt auch in der extraETF App und behalte dein Portfolio jederzeit im Blick. Erhältlich für Android und iOS!

Von börsengehandelten Produkten erwarten Anleger Renditen, die auf den Kursbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder einer Benchmark basieren. Die in Deutschland verfügbaren Papiere auf Einzelaktien sind alle vollständig physisch hinterlegt und zum Großteil mit einem Hebel ausgestattet. Somit eröffnet Leverage Shares den Anlegern unterschiedlichste Strategien, die sich wachsender Popularität erfreuen. Im laufenden Jahr konnte das Unternehmen bei den Umsätzen bereits die Marke von zwei Milliarden US-Dollar knacken. Die Short- und Leveraged-ETPs des Unternehmens können für Anleger eine effiziente Möglichkeit sein, mit reduziertem Risiko zu handeln, da sie kein Margin-Konto erfordern und das Risiko nur auf den investierten Betrag begrenzt ist.

Das Alleinstellungsmerkmal

Leverage Shares ist der einzige Anbieter in Europa, der eine physische Replikation von Short- und gehebelten ETPs anbietet. Die ETPs von Leverage Shares sind auch an der Londoner Börse, der Euronext Paris, der Euronext Amsterdam und der Borsa Italiana notiert. Die Anleger können somit eine Aktie in ihrer eigenen Zeitzone und Währung (USD, EUR und GBP) handeln, ohne hohe Devisengebühren zu zahlen, selbst wenn das Unternehmen anderswo notiert ist.