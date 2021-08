Leveraged-ETFs: Darauf sollten Sie unbedingt achten!

In letzter Zeit habe ich auf sozialen Medien immer wieder Empfehlungen zum Investieren in Leveraged-ETFs gehört. Und tatsächlich gehören sie unter den ETFs zu den Superperformern der letzten Jahre. Ob es sich lohnt in Leveraged-ETFs zu investieren und worauf Sie achten sollten, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Ein Beispiel: Der Amundi Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (WKN: A0X8ZS) hat seit seiner Auflage in 2009 eine durchschnittliche Performance von mehr als 2.400 Prozent plus erzielt. Sein Pendant – der Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF (WKN: A2JSDB) – erzielte in diesem Zeitraum „lediglich“ 16,17 Prozent.