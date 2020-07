Liqid öffnet das Tor zum Silicon Valley

Wagnis, aber mit Chancen

„Venture Capital ist eine besonders reizvolle Anlageklasse. Mit einer Zeichnung der führenden US-Fonds erhalten Anleger nicht nur interessante Renditechancen, sie unterstützen auch aufstrebende, teilweise revolutionäre Start-ups – was mir als Unternehmensgründer natürlich besonders zusagt“, kommentiert Christian Schneider-Sickert, Geschäftsführer von Liqid. „Diesen Zugang nun auch deutschen Privatanlegern bieten zu können, ist ein weiterer, wichtiger Schritt auf unserem Weg zum digitalen Private Banking.“

Bei dem neuen Angebot kooperiert Liqid mit dem innovativen, inhabergeführten Hamburger Multi Family Office Lennertz & Co., das in der US-Venture-Capital-Szene über langjährige Verbindungen verfügt und für seine Mandaten bereits seit 20 Jahren in der Anlageklasse investiert. Die von Lennertz &. Co. in der Vergangenheit ausgewählten Venture Capital-Fonds investierten bereits frühzeitig in spätere Marktführer wie Beyond Meat, Facebook, FitBit, Netflix, Square, Tesla oder Twitter. Durch die Auswahl von bis zu acht Zielfonds wird bei Liqid Venture eine Partizipation an mehr als 100 Portfoliounternehmen und somit eine starke Diversifikation ermöglicht.

„Wir freuen uns, den Kunden von Liqid jetzt einen Zugang zu den Top-Adressen der US-amerikanischen Venture Capital-Fonds und damit zu einem äußerst attraktiven Anlagesegment zu eröffnen“, sagt Philipp Lennertz, Inhaber des Hamburger Family Office Lennertz & Co. „Unser einzigartiges Netzwerk, welches bisher nur unseren Mandanten zugänglich gewesen ist, öffnen wir im Venture Capital-Markt erstmalig für Dritte. Da wir als Lennertz & Co. den Fokus ausschließlich auf hochvermögende Familien und institutionelle Investoren haben, werden wir uns auch zukünftig nicht direkt dem breiteren Markt öffnen.“

Aufgrund der traditionell streng limitierten Zeichnungskontingente bei führenden US-Fonds richtet sich Liqid Venture zunächst vor allem an bestehende Liqid-Kunden und eine limitierte Anzahl von Neukunden.