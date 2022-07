Luxus-ETF: So profitierst du vom steigenden Boom der Edelmarken

Erholung in Europa und den USA

Besonders in Europa und den USA erholte sich die Branche schon zum Weihnachtsgeschäft 2021 wieder. Laut der Studie, welche die Unternehmensberatung Bain & Company gemeinsam mit dem italienischen Luxusgüterverband Fondazione Altagamma durchgeführt hat, war es den Europäern wichtig, schnell zur Normalität zurückzukehren. Nach dem Lockdown ist sowohl das innereuropäische Reisen als auch das Einkaufen in den Geschäften wieder sehr gefragt. Die Studie kommt daher zum Ergebnis, dass der Luxusmarkt in Europa schon zum Ende des Jahres 2022 wieder Vor-Corona-Niveau erreichen dürfte.

Auch in den USA wächst der Markt wieder stark. Besonders interessant dabei, dass sich das Interesse an Luxusgütern auf neue einkommensstarke Schichten verlagert und bei Anbietern das Thema Diversität immer stärker in den Mittelpunkt rückt. „Die Top-Marken beziehen verstärkt unterschiedliche Ethnien, Altersklassen und Kundenbedürfnisse ein“, so Marie-Therese Marek, Bain-Partnerin und Branchen-Expertin. „Auf diese Weise erweitern sie noch einmal ihre Kundenbasis.“