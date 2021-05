Im April hat Amundi angekündigt, den Konkurrenten Lyxor Asset Management kaufen zu wollen, nun nehmen die Pläne immer mehr Form an. Was bedeutet diese Übernahme nun für die ETF-Welt?

Amundi steigt durch die Übernahme von Lyxor zum zweitgrößten ETF-Anbieter Europas auf. Nur iShares von Blackrock ist noch stärker. Das hat Folgen für den Markt. Diesen gehen wir in diesem Beitrag nach.

Das Interesse an der Anlageform ETF wächst derzeit rasant und somit auch die Möglichkeiten für ETF-Anbieter. Die Übernahme könnte also andere große Konkurrenten nervös machen. Denn laut Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research, ist „gerade im ETF die Größe der Anbieter wichtig, um im Wettbewerb bestehen zu können.“