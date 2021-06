Marc Friedrich: "DAS wird das beste Investment der nächsten zehn Jahre"

Am meisten verwendet werden Kobalt, Zinn und Silber. Aber du brauchst auch zum Beispiel Palladium und Platin. Uranaktien sind schon enorm gestiegen aber immer noch ganz am Anfang der Entwicklung. Alles, was durch die Natur limitiert ist, wird explodieren. Einerseits weil wir wie verrückt immer mehr Geld drucken und dadurch die Inflation befeuern und andererseits einen sehr großen Nachfragebedarf nach diesen limitierten Gütern aufgrund des digitalen Transformationsprozesses der Wirtschaft.

Absolut, der Superzyklus hat bereits begonnen. Diese Dekade, wird davon geprägt sein. Ich glaube, dass Minen-Aktien, Rohstoff-Aktien und Rohstoffe generell, alles outperformen werden. Selbst die FAANG-Aktien, die Technologie-Aktien. Wir werden jetzt einen Switch von Growth zu Value erleben. Rohstoffe waren jetzt in einem zehnjährigen Bärenmarkt und sind aktuell so günstig bewertet wie seit 1900 nicht mehr. Wer das jetzt erkennt, sollte genau jetzt antizyklisch Positionen aufbauen. Zum Beispiel auch über ETNs oder ETCs bei physischer Hinterlegung.

Auch hier ist wieder beides richtig. . Es entwickelt sich parallel. Die Krisen sind auch immer das Fundament für etwas Neues. Wir werden die schlimmsten Verwerfungen aller Zeiten erleben, allerdings gepaart mit der größten Chance aller Zeiten. Wer sich richtig aufstellt, wird Vermögen auf Generationen schaffen – oder es wird alles vernichtet. Meine These ist: Wir werden 99 Prozent verlieren, mit der nächsten Währungsreform, mit der nächsten Hyperinflation, mit den Staatsbankrotten. Das sind alles Worte, die nehme ich jetzt nicht in den Mund, weil sie sexy klingen, sondern weil ich das tatsächlich erwarte.

Wie sieht denn grundsätzlich Ihre Asset Allocation aus?

Anlegern rate ich im Buch folgende Aufteilung: 20 Prozen Bitcoin, 30 Prozent in eine eigengenutzt Immobilie. Dann 20 Prozent in Aktien, ETFs und Fonds und 30 Prozent in Edelmetalle. In meinem persönlichen Depot sieht es etwas anders aus. Ich bin ultra-bullish, was Bitcoin angeht, deswegen habe ich Bitcoin übergewichtet.

Tipp: Mit den Krypto-Apps Bison * by Börse Stuttgart und Coinbase * können Sie einfach und sicher in die wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin investieren. Neukunden erhalten bei Eröffnung über die Links Bitcoin im Wert von 10 Euro bzw. 8 Euro geschenkt.

Was heißt ultra-bullish?

Bitcoin wird aus meiner Sicht in dieser Dekade das beste Asset werden. So wie die letzten 10 Jahre schon. Ich sehe sogar in diesem Jahr noch sechsstellige Kurse. 100.000 Dollar sehe ich eigentlich als Minimum an. Ich denke, dass wir in diesem Zyklus eher in Richtung 200.000 gehen vielleicht sogar bis 500.000 Dollar. Und dann, in dieser Dekade, wird es meiner Ansicht nach definitiv siebenstellig. Und zwar nicht nur eine Million, sondern eher zwischen drei und sieben Millionen Dollar.