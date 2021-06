Themen-ETFs sind einer der größten Anlagetrends in der ETF-Branche. Hier erfahren Sie, welche drei Themen-ETFs der ETF-Experte Markus Jordan aktuell für besonders spannend hält.

Themen-ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit und rücken für viele Anlegerinnen und Anleger zunehmend in den Fokus ihrer Investitionsentscheidungen. Wasserstoff, Elektromobilität, E-Sports, Technologie, Rohstoffe – es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Investitionsmöglichkeiten, um an den Zukunftsperspektiven diverser Branchen zu partizipieren. Dem tragen wir bei extraETF mit unseren Themenseiten Rechnung. Dort stellen wir die jeweiligen Branchen bzw. Themen in Kurzform vor – und natürlich auch die entsprechenden ETFs.

Mit extraETF verfolgen wir ein Ziel: Wir wollen Privatanlegern dabei helfen, finanziell zu wachsen. Wir möchten Sie befähigen, besser eigenständige Finanzentscheidungen zu treffen. Dazu gehört es auch, auf Chancen und Risiken hinzuweisen. Daher habe ich mir mithilfe unseres Research-Teams, den Bereich der thematischen ETFs einmal genauer angeschaut und analysiert. Die vollständigen Ergebnisse der Studie können Sie hier nachlesen.