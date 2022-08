Herr Knetsch, an welche Anlegergruppe richten sich digitale Vermögensverwalter wie Visualvest ganz grundsätzlich?

Digitale Vermögensverwalter richten sich primär an eine online-affine Anlegergruppe, die sich in der Regel nicht so gut mit dem Thema Geldanlage und dem Kapitalmarkt auskennen oder einfach keine Zeit bzw. Lust haben, sich damit näher zu beschäftigen. Das Alter spielt hier erstmal nur eine untergeordnete Rolle, auch wenn jüngere Anleger als Digital Natives natürlich eine besondere Rolle einnehmen. Bei uns sind alle Altersklassen vertreten: Unsere jüngsten Anleger sind erst wenige Tage alt und deren Eltern sparen mit einem Junior-Depot, die ältesten sind über 90.

Was raten Sie Interessierten bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden?

Schauen Sie ganz genau hin und informieren Sie sich: Wer steht hinter dem Angebot? Ist der Anbieter seriös, erfahren und kommuniziert er transparent? Vertrauen Sie ihm? In welche Produkte wird investiert und erfüllt das Angebot Ihre Bedürfnisse? Können Sie diese Fragen für sich zufriedenstellend beantworten, steht dem Vermögensaufbau nichts mehr im Weg. Interessierte können sich hier auch gut an unabhängigen Tests orientieren, die ja beispielsweise auch extraETF durchführt.

Inwieweit können Anleger bei Ihrem Dienst eine persönliche Note setzen?

Eine persönliche Note kann mit unserem Robo-Advisor schon von Beginn an gesetzt werden, indem Sie sich entweder für eine konventionelle oder eine nachhaltige Geldanlage entscheiden. Anleger erhalten von uns auf Basis ihrer individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen eine passgenaue Anlagestrategie. Viele unserer Kunden sparen so auf unterschiedliche Ziele, sei es für die Altersvorsorge, für den nächsten größeren Urlaub oder die Ausbildung des Nachwuchses. Mit unserem Feature Abräumsparen bieten wir dabei die Möglichkeit nur den Betrag zu investieren, der am Monatsende auf dem Girokonto übrig ist. Das heißt unsere Kunden können festlegen, ob und wenn ja, wie viel, automatisch investiert werden soll.

Welche Eigenschaften zeichnen Visualvest aus?

Wir machen die professionelle Vermögensverwaltung jedem zugänglich, d. h. Anleger können in unsere breit gestreuten Portfolios schon ab einem Sparbetrag von 25 Euro im Monat oder einem einmaligen Anlagebetrag von 500 Euro investieren. Was uns auch auszeichnet: Wir bieten mit unseren Greenfolios die Möglichkeit, in rein nachhaltige Portfolios zu investieren. Dabei verfolgen wir einen strengen und ganzheitlichen ESG-Ansatz. Daneben unterscheiden wir uns von anderen Anbietern insbesondere darin, dass wir auf die jahrelange Erfahrung einer führenden Fondsgesellschaft zurückgreifen können. Visualvest ist eine 100-prozentige Tochter von Union Investment. Wir bringen Expertise, Innovation und Digitalisierung zusammen – das zeichnet uns aus und schafft für Kunden einen echten Mehrwert.

In welche Anlageklassen investieren Visualvest-Kunden?

Unsere sieben konventionellen (Vestfolios) und sieben nachhaltigen Anlagestrategien (GreenFolios) investieren mit unterschiedlichen Gewichtungen in bis zu vier Anlageklassen. Das sind: Aktien, Anleihen, Rohstoffe und der Geldmarkt. Diese teilen sich wiederum auf acht Unteranlageklassen auf: Aktien aus Industrieländern, Aktien aus Schwellenländern, globale Unternehmensanleihen, globale Staatsanleihen, globale Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern, Geldmarkt und Rohstoffe. Die Rohstoffe sind in unseren nachhaltigen Geldanlagen jedoch ausgeschlossen.

Tipp: Hier findest du unseren Robo-Advisor-Vergleich.

Im Juli 2020 haben Sie eine halbe Milliarde Euro verwaltet. Im Januar 2022 kam die Meldung, dass Anleger bereits fünf Milliarden Euro über Visualvest anlegen. Wie erklären Sie sich diesen rasanten Zuwachs?

Das schnelle Wachstum des von uns betreuten Anlagevermögens basiert auf der Zusammenarbeit mit unseren Kooperationsbanken. Unsere Lösungen zur digitalen Vermögensverwaltung sprechen nicht nur junge, digital-affine Anleger an, sondern werden auch von den Banken in der Kundenberatung vor Ort erfolgreich eingesetzt. Die von uns betreuten Kundengelder umfassen neben direkt verwaltetem Vermögen daher zu einem Großteil auch Gelder, die über White-Label-Produkte der Kooperationsbanken von Union Investment investiert sind.

Wie viel verwalten Sie derzeit und wie teilen sich diese Gelder auf im Sinne konventioneller und nachhaltiger Geldanlage?

Das betreute Anlagevolumen auf unserer Plattform entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Mittlerweile haben wir deutlich über sechs Milliarden Euro erreicht und das trotz der derzeit schwierigen Marktphase. Ein Großteil unserer Anleger investiert mithilfe eines Sparplans, mehr als ein Drittel investiert in eins unserer nachhaltigen Portfolios. Die steigende Nachfrage in diesem Bereich freut uns ganz besonders, denn Nachhaltigkeit ist schon von Beginn an ein Teil der DNA von Visualvest.

Sie betonen immer wieder die nachhaltige Geldanlage. Was spricht aus Anlegersicht dafür?

Anleger können mit einer nachhaltigen Investition positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft nehmen. Wir orientieren uns bei der Auswahl der Fonds und ETFs für unsere GreenFolios an einem ganzheitlichen ESG-Ansatz, der ökologische, soziale und ethische Aspekte einer Geldanlage berücksichtigt. Bei einer nachhaltigen Investition werden dadurch zum Beispiel Umweltrisiken von vornherein ausgeschlossen. Ein schlagendes Argument ist auch, dass nachhaltige Anlagen in der Vergangenheit im Vergleich zu konventionellen Investitionen eine vergleichbare Rendite erzielen konnten. Anleger senden mit der Wahl einer nachhaltigen Investition zudem ein wichtiges Signal: Steigt die Nachfrage in diesem Bereich, steigt auch das Angebot – und in diesem Fall auch die Qualität der angebotenen nachhaltigen Fonds und ETFs.

Egal, ob konventionell oder nachhaltig, in den vergangenen Monaten hatten es Aktionäre nicht leicht. Können Sie sich gerade in solchen Zeiten als Robo-Advisor profilieren?

In der Tat brauchen Anleger gerade starke Nerven. Wir haben unsere Anlagestrategien so aufgebaut, dass sie Krisen bestmöglich überstehen: Unsere Geldanlagen setzen auf global gestreute Portfolios aus ETFs und nachhaltigen Investmentfonds. Dadurch sind sie für das Investieren mit einem langfristigen Fokus bestens geeignet. Unsere Kunden wissen das und der Großteil hat zudem einen Sparplan eingerichtet, der gerade in solchen Zeiten für Entspannung sorgt. Die aktuelle Lage ist sicher außerordentlich, aber der Kapitalmarkt ist und bleibt zentral für den langfristigen Vermögensaufbau.

Welche Neuerungen können Kunden und Interessierte in den kommenden Monaten von Ihnen erwarten?

Wir arbeiten kontinuierlich an der Ausweitung und Optimierung unseres Angebots – dementsprechend sind einige Neuerungen in der Pipeline. Wie genau die aussehen werden? Da dürfen sich unsere Anleger überraschen lassen.

[robo-advisor-overview advisor=17]