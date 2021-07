Maxblue und Amundi verlängern Aktion

Zudem verlängert sich aufgrund des großen Erfolges die am 1. Juli 2020 gestartete ETF-Sparplanaktion bis Dezember 2024. Anleger können bei dieser Aktion in 40 verschiedene Amundi ETFs investieren – ohne Kaufgebühren für Anlagebeträge bis zu 250 Euro je ETF – und profitieren dabei vom Know-how des führenden europäischen Vermögensverwalters Amundi.

Stimmen zur Zusammenarbeit

„Die ersten zwölf Monate der Partnerschaft mit Maxblue haben gezeigt, wie stark das Segment der Selbstentscheider in den vergangenen Monaten an Momentum gewonnen hat“, so Thomas Wiedenmann, Leiter der Abteilung ETF, Indexing and Smart Beta Sales Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Amundi. „Mit der Kombination aus 3-monatiger Free-Buy-Aktion sowie der Option langfristig etwas für den Vermögensaufbau mittels ETF-Sparplänen zu tun, bieten wir Online-Anlegern, attraktive Möglichkeiten für ihre Geldanlage.“

Tipp der Redaktion: Sehen Sie sich unseren ETF-Sparplan-Vergleich an. Auch der Blick auf den ETF-Broker-Vergleich lohnt sich. Nutzen Sie außerdem den Finanzmanager.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden mit der Kooperation nun noch mehr Möglichkeiten bieten, ihr Portfolio zu diversifizieren“, ergänzt Michael Scheibe, verantwortlich für Maxblue, das Online-Brokerage-Angebot der Deutschen Bank. „Mit den nunmehr 150 ETFs von Amundi sowie den besonders günstigen Konditionen im Rahmen unserer Kooperation, bieten wir unseren Selbstentscheidern aktuell ein besonders attraktives Angebot.“