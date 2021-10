Maxblue-Kunden können sich über Rabatt für Invesco-ETFs freuen

Maxblue-Kunden können Aktion nutzen

Mit der Aktion reagiert der Online-Broker auf das ungebrochene Interesse an passiven Anlageprodukten und die hohe Resonanz auf ETFs, mit denen Anleger an neuen Trends partizipieren können. „Besonders auffällig sind die steigende Nachfrage nach nachhaltigen ETFs sowie das große Interesse an Themenanlagen“, sagt Florian Förster, ETF Sales Manager Wealth Management bei Invesco.