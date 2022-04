Mega-Inflation: Wie lang noch und was bedeutet das für deinen Sparplan?

Hohe Inflation ist schlecht für Wirtschaft und Gesellschaft

„Was gerade passiert, ist äußerst schädlich für die wirtschaftliche Stabilität Deutschlands. Und das nicht nur, weil hohe Raten der Geldentwertung Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen verunsichern. Es geht auch darum, dass die Politik des billigen Geldes seit Jahren mit schädlichen Umverteilungseffekten einhergeht“ so Sewing.

Am gestrigen Montag wurden in vielen Supermärkten die Preise so stark erhöht wie lange nicht. Das trifft insbesondere Geringverdiener, Studenten und Rentner. Sie können sich weniger leisten – kaufen entsprechend weniger, worunter dann wiederum die Wirtschaft leidet. Und nicht nur das. Wer defacto weniger Geld zum Leben hat, wird auch weniger davon sparen. Gerade die Geringverdiener, für die eine private Altersvorsorge von immenser Wichtigkeit ist, rücken dann womöglich wieder vom ETF-Sparplan ab – selbst wenn es sich nur um 20 Euro im Monat handelt.

Zinsen für Banken sehr niedrig

Geschäftsbanken bezahlen derzeit nur 0,5 Prozent Zinsen an die EZB. Im Euroraum liegt der Leitzins bei null Prozent. Gründe dafür: Man wollte Unternehmen die Möglichkeit geben, möglichst günstig an Kredite zu kommen. Das sollte die Konjunktur insbesondere in Konjunktur-schwachen EU-Ländern ankurbeln. Kritiker dieser Politik sagen, dadurch würde man jedoch verhindern, dass Staaten ihre Haushalte in Ordnung bringen, da sie kaum Strafzinsen bezahlen müssen – und ein Aufschwung bleibt womöglich dennoch aus. Kommt dann eine Krise wie Corona oder ein Krieg hinzu, ist an Aufschwung erst mal nicht zu denken – die Folgen spüren wir nun sehr deutlich.