Megatrend Künstliche Intelligenz: Welcher KI-ETF ist der Beste?

Der Zukunftstrend KI ist längst mittels ETFs investierbar. Doch diese thematischen ETFs unterscheiden sich stark. Wir haben die Produkte von vier Anbietern für Sie unter die Lupe genommen. Welcher ETF ist der Beste?

Künstliche Intelligenz (KI) gilt in vielen Industrien als „Game Changer“. Die Experten von PwC haben deutsche Unternehmen gefragt und schockierende Ergebnisse erhalten: Nur vier Prozent der Unternehmen in Deutschland setzen Künstliche Intelligenz ein. Ganze 48 Prozent halten die Technologie gar für nicht relevant für das eigene Unternehmen. Für PwC ist das fatal: „Dass fast die Hälfte der Befragten KI als nicht relevant für das eigene Unternehmen ansieht, kann dazu führen, dass etliche dieser Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit verlieren“, sagt Hendrik Reese, Lead Responsible AI und Trust in AI bei PwC.

Wie schon beim Trend der Digitalisierung, deutet sich auch bei Künstlicher Intelligenz ein Technologiestau an, der irgendwann aufgelöst werden muss – sonst droht der Verlust von Marktanteilen. Unternehmen, die schon heute KI-Lösungen bieten, dürften in dem Fall von der erhöhten Nachfrage aus anderen Branchen profitieren.

Schon heute gibt es eine ganze Reihe spannender Gesellschaften. Selbst das Angebot an passenden Themen-ETFs ist groß. Inzwischen gibt es bereits vier Produkte, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, Unternehmen rund um KI zu bündeln und für Anleger investierbar zu machen. Doch wie unterscheiden sich die KI-ETFs? Wir stellen die vier Vertreter vor und benennen die wichtigsten Unterschiede.