Megatrend Mobilität - lohnt sich ein Investment?

Automatisiertes Fahren

Das Zukunftsinstitut definiert Automatisiertes Fahren als „das Führen eines Fahrzeugs unter Zuhilfenahme von Assistenzsystemen.“ Dabei gibt es zwischen dem Assistierten Fahren, der ersten Automatisierungsstufe, und dem Autonomen Fahren noch drei weitere Stufen. In den ersten beiden dürfen sich Autofahrer nicht vom Verkehrsgeschehen abwenden. In Level 3, dem hochautomatisierten Fahren, ist es Fahrern erstmals erlaubt, sich während der Fahrt vorübergehend mit anderen Dingen zu beschäftigen. E-Mails lesen oder schauen, was die Kinder auf der Rückbank anstellen ist in dieser Stufe möglich. Schlafen ist übrigens verboten, denn erkennt das Fahrzeug eine Gefahr, müssen Fahrer umgehend in der Lage sein, die Kontrolle zu übernehmen.

Erlaubt ist das alles nur unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel klarer Fahrbahntrennung und einer Maximalgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Damit kommen wir zum Stichwort Systemgenehmigung. Ende letzten Jahres sicherte sich Mercedes-Benz als weltweit erster Automobilhersteller die Systemgenehmigung für hochautomatisiertes Fahren. Bereits in einigen Monaten werden die ersten Fahrzeuge mit dem Level-3-System an Bord vom Band rollen. Zeit, die Aktie der Mercedes-Benz Group im Auge zu behalten.