Mehr als 1.000 ETF-Sparpläne für Consorsbank-Kunden

ETF-Sparpläne mit vier Ausführungsterminen

Künftig profitieren Anleger, wenn sie bei der Consorsbank Sparpläne abschließen möchten, von noch mehr Flexibilität. So können diese ab sofort zu vier Terminen im Monat ausgeführt werden – wie bisher am 1. und 15. und zusätzlich am 7. und 23. jedes Monats.

Tipp: Regelmäßiges Sparen ist für die Altersvorsorge unbedingt notwendig. Mach dir also Gedanken über ETF-Sparpläne. Hier kommst du zu unserem ETF-Sparplan-Vergleich.

Die Kunden haben schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, mehrere Sparpläne in einem Schritt anzulegen, die Sparrate zu ändern oder zu löschen. Ab sofort funktioniert solch eine Mehrfachänderung auch für das Pausieren und das Reaktivieren der Sparpläne. Ebenfalls neu ist, dass Sparpläne jetzt auch einfach und intuitiv über die Consorsbank App abgeschlossen werden können.

Prämien-Aktion

Für den Abschluss des ersten Sparplans, der zwölf Monate lang mit mindestens 25 Euro bespart wird, gibt es eine Dankeschön-Prämie in Höhe von 20 Euro. Zusätzlich profitieren alle Kunden für Abschlüsse bis zum 31. Mai 2022 von zusätzlichen Prämien: Für jeden weiteren Sparplan, den sie in diesem Zeitraum neu starten, erhalten sie fünf Euro gutgeschrieben. Voraussetzung ist, dass der Sparplan bis zum 15. Juni 2022 erstmals ausgeführt und mit einer Sparrate von mindestens 25 Euro zwölf Monate lang ohne Unterbrechung bespart wird.