Tabula-Studie: Mehr Kreativität bei ESG-Anleihen-ETFs gefragt

Auch größere Transparenz über die Auswirkungen des Fondsansatzes gewünscht

„Wir haben festgestellt, dass 96 Prozent der von uns befragten Anleger bereits ESG -ETFs nutzen, was in nur wenigen Jahren eine bemerkenswerte Durchdringung darstellt“, sagt Michael John Lytle, CEO von Tabula. „Allerdings wünscht sich gerade im Fixed-Income-Bereich die überwiegende Mehrheit der Befragten mehr Innovation, eine breitere Abdeckung an Exposures und mehr Transparenz über die Auswirkungen des Fondsansatzes“.

Schadensvermeidung bei Anlegern im Vordergrund

Die Untersuchung beleuchtet auch die spezifischen Merkmale, die professionelle Anleger bei ESG ETFs suchen. Die wichtigste Antwort, die von über 70 Prozent der Befragten genannt wurde, war der Ausschluss der schädlichsten Unternehmen. „Der Gedanke der Schadensvermeidung steht bei den Anlegern eindeutig im Vordergrund, und der Ausschluss bestimmter Unternehmen – zum Beispiel solcher, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder umstrittene Waffen herstellen – wird zu einer Mindestanforderung“, so Lytle. „Das ist ein großartiger Ausgangspunkt, aber nicht das ganze Bild“, so Lytle.

Mit ESG-Anleihen-ETFs möglichst Überrendite erwirtschaften

Die Umfrage ergab auch eine interessante Präferenz für das Outperformance-Potenzial gegenüber der Abbildung von Benchmarks. „Viele bestehende ESG-ETFs sind so konzipiert, dass sie traditionelle Benchmark-Indizes genau nachbilden“, sagt Lytle. „Allerdings hielten 75 Prozent unserer Befragten das Outperformance-Potenzial für wichtig, während 25 Prozent es vorzogen, den Tracking Error zu minimieren. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Anleger ESG nun als Treiber der langfristigen Performance sehen und nicht nur als eine qualitative Überdeckung“. Dies geht einher mit starker Nachfrage (63 Prozent der Befragten) nach gezielteren Produkten, die sich auf Themen wie Klimawandel und Diversität konzentrieren.

„Verantwortungsbewusstes Investieren entwickelt sich schnell“, sagt Lytle. „Diese Untersuchung gibt uns wertvolle Einblicke in die allgemeinen Trends und, was entscheidend ist, in die unterschiedlichen Ansichten und Prioritäten der einzelnen Länder und Anlegertypen. Die Schaffung innovativer ESG ETFs, die den Bedürfnissen der Anleger entsprechen, ist eine Herausforderung für die Anbieter und eine, die Tabula aktiv annimmt“.