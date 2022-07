Mein Depot: Darum habe ich jetzt meine Tech-ETFs verkauft!

Wie du dir sicherlich schon gedacht hast, bin ich diesen Schritt nicht gegangen. Anstatt der Angst nachzugeben, habe ich mich stark auf die alten Tugenden fokussiert, die ich mir am Anfang meiner Börsenkarriere auferlegt hatte. Ich habe zunächst mein ETF-Depot auf Herz und Nieren geprüft. Es zeigte sich schnell, dass es eine klare Schlagseite Richtung Tech-Aktien hatte. Zu der hohen Gewichtung der Tech-Aktien in dem weltweiten Kern meines Depots kamen auch noch die Tech-ETFs VanEck Semiconductor UCITS ETF (WKN: A2QC5J) und WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WKN: A2N7KX ).

Auch mir kamen diese Gedanken und ein mulmiges Gefühl, als auch meine Wertpapiere Woche um Woche an Wert verloren. Ich überlegte, wie sicherlich viele Anleger, was nun die richtigen Schritte wären. Ich überlegte, ob ich nicht für ein paar Monate mein Geld aus der Börse abziehen sollte, um nicht noch mehr Buchverluste einzufahren.

Gerade in einem Umfeld mit höheren Zinsen wurde mir schnell klar, dass diese Sektorwetten in Techwerte in den nächsten Monaten nicht mehr aufgehen würden. Daher habe ich diese Positionen stark reduziert und in meinen weltweiten Kern investiert. Ich habe mein ETF-Depot auch vereinfacht und den Portfoliokern mit weiteren Umschichtungen gestärkt.

So konnte ich noch Geld einsparen

Doch nicht nur mein Depot habe ich unter die Lupe genommen, sondern auch meine monatlichen Ausgaben. Wie bereits erwähnt wird die Preisspirale aufgrund der Krisenherde weiter anziehen, sodass man unnötige Ausgaben unbedingt reduzieren sollte. Allein durch das Kündigen von einigen Abos konnte ich auch hier knapp 100 Euro pro Monat einsparen können. Und damit komme ich auch schon zu einem der wichtigsten Schritte, die ich persönlich unternommen habe, nachdem ich die Angst beiseite geschoben habe und neuen Mut gefasst habe.

Die 100 Euro habe ich nicht dafür genutzt, um den schönen Dinge im Leben zu frönen. Ich habe viel mehr meinen Sparplan auf den weltweiten Kern erhöht. Denn bei den aktuellen Kursen, kann sich auch eine historische Chance bieten! Ich kann nun zu günstigeren Kursen nachkaufen und so von einem Kursanstieg in mehreren Monaten stark profitieren.