Mein ETF ist in US-Dollar ausgegeben - beeinflusst das die Rendite?

Angenommen, der MSCI World Index rentiert in einem Kalenderjahr in US-Dollar mit sechs Prozent. Im gleichen Jahr wertet der Euro gegenüber dem US-Dollar um sechs Prozent auf. Das Anleger-Ehepaar Wolfgang und Petra, die in Köln leben (ihre funktionale Währung ist der Euro), haben in zwei MSCI-World-ETFs investiert. Wolfgang (ETF A) hat die Fondswährung Dollar und Petra (ETF B) Euro. Wie wirkt sich dieser Unterschied auf die realisierten Renditen der beiden aus?

Bei ETF A wäre die „berichtete“ Rendite (die Fondsrendite) sechs Prozent, also die Rendite in US-Dollar. Wolfgang und Petra kalkulieren aber beide in Euro – nur diese Rendite ist also für das Ehepaar letztlich ausschlaggebend. Freundlicherweise rechnet Wolfgangs Depotbank ihm die Dollar-Rendite von ETF A im monatlichen Depot-Report in Euro um und in Euro sind es null Prozent. Beim ansonsten identischen ETF B von Petra mit der Fondswährung Euro ist die berichtete Rendite von vornherein null Prozent, weil bereits die Fondsgesellschaft die Umrechnung vorgenommen hat. Das Ergebnis ist völlig gleich.

Fondswährung ist egal

Ergo: Die Berichtswährung eines Fonds ist wirtschaftlich bedeutungslos. Für das echte Währungsrisiko in einer bestimmten funktionalen Währung kommt es nur auf die ökonomische Substanz an, die natürlich in beiden ETFs identisch ist – schließlich bilden sie denselben Index ab. Wird ein ETF in Dollar und zusätzlich in Euro angeboten, ist das eine für Anleger irrelevante Marketing-Spielerei. Du kannst also ganz beruhigt den ETF auswählen, der dir am meisten zusagt – unabhängig davon, in welcher Währung er ausgegeben wird.