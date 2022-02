Meine ersten ETFs: Diese Fehler habe ich gemacht – das habe ich gelernt

Meine chaotische Depoteröffnung

Zugegebenermaßen, ich war unvorbereitet und als ich plötzlich im Video-Ident-Verfahren hing, musste ich erst mal noch meinen Ausweis hervorkramen und mit dem Laptop in der Hand die beste Stelle finden, um auf dem Bildschirm auch gut zu sehen zu sein. Lass dir sagen: Überlege dir das vorher. Denn mit einer Hand den Laptop zu halten und mit der anderen den Personalausweis in alle denkbaren Himmelsrichtungen zu drehen, ist schon kompliziert genug. Allerdings hätte ich dann auch noch eine dritte Hand gebraucht, um der netten Dame am Bildschirm durch seltsame Fingerübungen zu beweisen, dass ich a...