Meine Lieblings-ETFs: Warum dieser Gesundheits-ETF einer meiner Favoriten ist

Nuance Communications, Inc. ist ein Beispiel dafür. Das US-amerikanische Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Sprachverarbeitungslösungen. Nuance Communications wurde gerade, Anfang April 2021, von Microsoft für stolze 19,7 Milliarden US-Dollar übernommen – damit ist die Akquisition die zweitgrößte in der Unternehmensgeschichte von Microsoft. Nur für LinkedIn hat Microsoft mehr bezahlt.

Apropos Zukunft: Ich persönlich finde es wichtig, nicht allein in Pharmaunternehmen zu investieren, die sich auf gegenwärtige Behandlungsformen konzentrieren. Mein Lieblings-ETF aus dem Bereich ist daher der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (WKN: A2ANH2 ). Der ETF bildet Zugang zu Unternehmen, die Neues im Bereich der medizinischen Behandlung und Technik entwickeln. Hier finden sich auch Unternehmen im Portfolio, die sich mit digitalen Lösungen und künstlicher Intelligenz beschäftigen.

Aber zurück zum ETF! Mit dem Onkologieunternehmen NovoCure Ltd., spezialisiert auf die TTFields-Therapie zur Behandlung von Tumoren, und Natera Inc., einem Unternehmen für klinische Gentests mit Schwerpunkt u. a. auf Frauengesundheit, finden sich an vorderster Stelle des ETFs zwei weitere US-amerikanische Unternehmen. Firmen aus den Vereinigten Staaten bilden ohnehin mit über 65 Prozent den größten Teil des ETFs, es folgen Südkorea und Japan. Unternehmen aus Deutschland sind mit 2,42 Prozent vertreten. Unter den Top-Ten-Positionen findet sich mit CRISPR Therapeutics AG immerhin ein Biotechnologieunternehmen aus der Schweiz.

Der physische Fonds hat aktuell eine Größe von 1.980 Millionen Euro und beinhaltet insgesamt 133 Positionen, nahezu ausschließlich Aktien. Die jährlichen Gebühren des thesaurierenden Fonds belaufen sich auf 0,40 Prozent. Aufgelegt im September 2016 steigerte sich der Wert des ETFs inklusive Ausschüttung durchschnittlich um 15,15 Prozent pro Jahr. 2020 legte er sogar um fast 40 Prozent zu, auch ins aktuelle Jahr startete der Fonds sehr gut.

Tipp: Hier finden Sie weitere spannende Themen-ETFs. Nutzen Sie diese aber nur zur Beimischung im Rahmen eines Weltportfolios.

Die Performance meines Lieblings-ETFs

Grundsätzlich performen auch andere Gesundheitsthemen-ETFs gut. Einen so enormen Wertzuwachs wie der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF konnte im vergangenen Jahr allerdings nur der L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF (WKN: A2PM51) verzeichnen. Sein Wert steigerte sich 2020 um über 50 Prozent. Mit 181 Millionen Euro Fondsgröße ist er deutlich kleiner als der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF.

Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Teil ihrer Umsätze im Sektor Gesundheitstechnologie erzielen. Darunter fallen die Bereiche Diagnose, Genforschung, regenerative Medizin, Telemedizin, medizinische Instrumente sowie die Automatisierung von Laborprozessen und Datenanalyse. Unter den Top-Ten-Positionen findet sich z. B. der Schweizer Labortechnik-Hersteller Tecan Group AG.