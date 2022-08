Doch viele Marktteilnehmer fühlen sich an das vorige Jahr erinnert, als GameStop und AMC gleichermaßen gehypt worden waren. Und so titeln amerikanische Medien „“The wallstreetbetsarmy is back“.

Ein kleinen Finanzinstitut aus Hongkong ist jetzt an der Reihe: Am vergangenen Dienstag war die Aktie vom AMTD Digital um 21.000 Prozent teurer als bei ihrem Börsengang am 15. Juli in New York. Zeitweise war AMTD mehr als 300 Milliarden US-Dollar „wert“. Dem stehen 25 Millionen US-Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2021 gegenüber… Schnell bröckelte die Bewertung wieder. Zuletzt sind AMTD um 47 Prozent auf 212 Hongkong-Dollar eingebrochen.

Fundamental ist kein Grund in Sicht

Fundamentale Gründe konnten Analysten für den Anstieg bei AMTD Digital bis dato nicht ausmachen. Auch die Aktie der Konzern-Mutter AMTD Idea, ebenfalls in New York gelistet, profitierte von dem Hype. War es also doch wieder die Internet-Community, die hier der Auslöser für die Kurssteigerungen war? Ja und nein.

Während einige User des Sub-Reddits ihre Gewinne oder Verluste mit AMTD Digital öffentlich machen, formiert sich hier auch heftiger Widerstand: „We don’t have nor want anything to do with it“, schreibt ein User. Ein anderer verweist auf Zahlen: 7 Millionen Kleinanleger hätten allein Robinhood innerhalb eines Jahres verlassen, weil Aktien und Kryptos eingebrochen sind. Als wäre also niemand mehr da, um AMTD zu kaufen. Die Firma selbst gab in einem Statement bekannt, dass sie keine Gründe für den Kursanstieg hat:

Pump and Dump?

„Es sieht wirklich sehr nach einem Pump-and-Dump aus“, sagte Nate Anderson, Gründer von Hindenburg Research. „Es scheint sich bei den Kleinanlegern durchgesetzt zu haben, was oft der Treibstoff für solche Situationen ist. Auf Twitter hatte der Analyst darauf hingewiesen, dass AMTD-Chef Calvin Choi in Hongkong Anlegerbetrug vorgeworfen wird. Er darf zwei Jahre lang nicht im Wertpapiergeschäft arbeiten.

Der Fall wird wohl noch Konsequenzen haben. Für Anlegerinnen heißt das aber: Finger weg von Aktien, die unbekannt sind mit Geschäftsmodellen, die ihr nicht versteht und Kursentwicklungen, die in dem Maße fundamental nicht zu rechtfertigen sind. Zu viel Risiko – das ist einer der Top-Gründe, warum viele Menschen die Börse meiden. Chancen und Risiken muss man an der Börse gut abwägen. Und dann rational auf Fakten-Basis entscheiden.

In den USA ist sogar ein ETF auf den Hype zugelassen. Die Investmentfirma Roundhill hat einen“Meme ETF“ konzipiert. Es sei „der erste ETF weltweit, der explizit die Wertentwicklung von Meme-Aktien abbildet“, heißt es auf der Website stolz. Der ETF bildet den Solactive Roundhill Meme Stock Index ab. Er besteht aus 25 Aktien, die überdurchschnittlich hoch in Social Media vertreten seien und hohes Short Interesse auf sich zögen. Dieses Leerverkaufsinteresse wird anhand des Prozentsatzes der im Umlauf befindlichen Aktien berechnet, die derzeit leer verkauft werden. Darunter sind die üblichen Verdächtigen: Gamestop und AMC, aber auch Titel wie CoinBase *, Tesla, Peloton, Palantir Technologies, Shopify, Robinhood oder PayPal. Worüber man sicher streiten kann.

Der ETF ist seit 12. August 2021 – also ein Jahr ziemlich genau – auf dem Markt. Seine Performance: Minus 60 Prozent seit Auflage. In Deutschland ist er aktuell nicht zugelassen.