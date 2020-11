Mindset: Diese 5 Dinge machen einen guten ETF-Anleger aus

Zum Mindset gehört Kritikfähigkeit

Wer stetig lernt und sich in Bezug auf die ökonomischen und politischen Entwicklungen auf der Welt auf dem Laufenden hält, wird immer bessere Entscheidungen treffen. Wer frühzeitig erkennt, dass der asiatische Markt über großes Wachstumspotenzial verfügt, kann seine Investments danach ausrichten.

Wer in einzelne Unternehmen investiert, sollte sich intensiv mit deren Fundamentaldaten und Zukunftsaussichten auseinandersetzen – und nicht blind Empfehlungen hinterherlaufen. Wissen ist Macht, besonders für den, der in der Finanzwelt erfolgreich sein möchte.

Dazu gehört auch eine gesunde Form an Kritikfähigkeit. Die eigene Anlagestrategie sollte mindestens einmal im Jahr hinterfragt werden. So hat es auch Börsenprofi Ray Dalio gemacht, der über Spekulationsgeschäfte sehr viel Geld verlor, bevor er mit der Allwetter-Strategie einen der erfolgreichsten Portfolioansätze der letzten 30 Jahre entwickelte.

Tipp: In unserem Wissensartikel erfahren Sie alle Details und Hintergründe über das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio – inklusive aller Vor- und Nachteile!

Fehler begehen und aus ihnen lernen

Wer in Angst lebt, wird keinen Fortschritt machen. Auch als Privatanleger sollte man einfach mal den Schritt wagen und mit dem Investieren starten. Ich empfehle zwar immer direkt zum Start breit in den Markt zu gehen, aber Platz für eigene Erfahrungen sollte immer sein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit Einzelaktien mehr Erfolg haben, dann versuchen Sie es doch einfach. Auch ich bin damals im Alter von 16 so gestartet und habe relativ schnell gemerkt, dass mich das viel Zeit kostet – und das, obwohl ich im Durchschnitt nur die Marktrendite erwirtschaftet habe.

Fehler zu begehen und daraus zu lernen, sind wichtige Faktoren, um eine Anlagestrategie zu finden, die zu einem passt. Es ist in jedem Fall besser, als sein Geld auf dem Sparbuch zu parken – damit garantiert man nur Verluste.

Sollte man Marktrenditen akzeptieren?

Wie bereits gesagt, können wir alle sehr viel Zeit darin investieren, Einzeltitel zu finden, mit denen wir (potenziell) den Referenzindex schlagen. Das erscheint, wenn man sich die Biografie eines Warren Buffett durchliest, äußerst spannend – wird leider auf lange Sicht nicht funktionieren. Buffett gelingt es seit Jahren nicht mehr, den Markt zu schlagen. Die Legende persönlich empfiehlt seiner Frau, nach seinem Tod auf Indexfonds auf den S&P 500 zu setzen – das nenne ich mal eine Ansage.

Gute Investoren verstehen die Sinnhaftigkeit einer breiten Diversifikation und eines langfristigen Anlagehorizonts. Es gibt kaum Anleger, denen es gelingt, den Markt langfristig zu schlagen. Und die, die es versuchen, investieren sehr viel Zeit in die Auswahl einzelner Positionen. Begehen Sie nicht diesen Fehler! Setzen Sie auf kostengünstige Indexfonds und vertrauen Sie der Macht des Zinseszinseffekts.

Geduld und Ausdauer

Geduld ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Geldanlage. 90 Prozent der Entscheidungen werden an den Finanzmärkten auf Basis psychologischer Einflüsse getroffen – Angst und Gier. Was Studien und eigene Simulationen zeigen ist, dass ein langfristiger Anlagehorizont und Ausdauer an der Börse belohnt werden.

Wer mindestens 15 Jahre lang in den MSCI-World investiert war (unabhängig vom Einstiegszeitpunkt), hat nie Geld verloren. Je kleiner die Haltedauer, desto höher die Verlustwahrscheinlichkeiten. Die meisten erfolgreichen Investoren verfolgen eine sogenannte Buy-and-Hold-Strategie. Kaufen und langfristig halten – so lautet die Devise.