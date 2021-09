Minimal Frugal: So spare ich 500.000 Euro zusammen, bis ich 35 Jahre alt bin

Valentina, wenn du 35 Jahre alt bist, möchtest du finanziell frei sein. Was bedeutet das konkret?

Das bedeutet, dass ich – wenn ich 35 Jahre alt bin – so viel Geld haben möchte, dass ich theoretisch nicht mehr auf ein Einkommen aus aktiver Arbeit angewiesen bin. Natürlich möchte ich dann trotzdem weiterarbeiten, aber nicht weil ich muss, sondern weil ich möchte. Meine Zielsumme errechne ich anhand der 4% Regel, die besagt, dass man das 25-fache seiner jährlichen Ausgaben an Vermögen besitzen sollte, um finanziell frei zu sein. Da es noch einige Jahre dauert, bis ich 35 Jahre alt bin und sich meine Ausgaben bis dahin vielleicht auch noch ändern, kann ich noch keine konkrete Summe nennen. Ich strebe aber 500.000 € an, dann könnte ich monatlich ca. 1.500 € aus meinem Depot entnehmen laut 4 % Regel. Dennoch glaube ich, dass diese Summe gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern finanzielle Freiheit viel mehr ein Prozess ist. Mit jedem Euro auf der Seite ist man ein bisschen freier und hat mehr Optionen.

Mit einer Sparquote von 70% bist du der sogenannten FIRE-Bewegung zuzuordnen. Was verbirgt sich dahinter und was begeistert dich so sehr an dieser Philosophie?

Hinter dem Begriff FIRE steckt Financial Independence Retire Early, was so viel wie finanzielle Unabhängigkeit und früh in Rente gehen bedeutet. So richtig identifizieren kann ich mich allerdings nur mit dem „Financial Independence“ Teil, da es nicht mein Ziel ist, früh in Rente zu gehen bzw. Rente in den Köpfen der meisten wohl eher für Untätigkeit steht. Bei dem Konzept geht es darum, eine möglichst höhe Sparquote zu haben, um möglichst früh finanziell frei zu werden und sein Leben selbst gestalten zu können. Dabei geht es aber nicht darum, jeden Cent 3x umzudrehen, sondern sich viel mehr auf die großen Ausgaben wie Miete, Mobilität etc. und die Einnahmen zu fokussieren. An der Philosophie begeistert mich vor allem, dass sie den klassischen Lebensweg auf den Kopf stellt und hinterfragt. Auch ich möchte so früh wie möglich selbstbestimmt entscheiden können, wann, wo, woran, wie und wie viel ich arbeite. Durch Geld kann man sich mehr Freiheiten, Optionen und auch Zeit schaffen, indem man von seinen passiven Einnahmen leben kann und nicht zwingend 40 Stunden pro Woche damit verbringen muss, seinen Lebensunterhalt zu sichern.

Wie bist du auf das Konzept des Frugalismus aufmerksam geworden?

Tatsächlich bin ich zufällig über ein YouTube Video drauf gekommen. Ich glaube, ich habe nach Finanzvideos gesucht und mir wurde dann ein Interview zum Thema Frugalismus vorgeschlagen. Seitdem bin ich hellauf begeistert von dem Konzept.