Minus 30 Prozent: Darum haben diese ETFs so stark an Wert verloren

Bärenmarkt voraus?

Auch die beiden nach Börsenwert größten Krypto-Assets Bitcoin und Ethereum hat es hart getroffen. Der Bitcoin hatte 2021 noch 74 Prozent an Wert gewonnen, Ethereum hatte sich gar mehr als verfünffacht. Nun haben die beiden Kryptowährungen mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Ist das nur eine überfällige Korrektur? Oder drehen die Märkte nachhaltig nach unten.

Aktuell ist das noch nicht abzusehen. Technisch gesehen müsste man beim Nasdaq-Index noch nicht von einem Bärenmarkt sprechen. Erst wenn der Index 20 Prozent unter seinem Höchstkurs liegt, wäre dies der Fall. Für Bitcoin und Ethereum, die beide mehr als deutlich unter ihren Höchstständen notieren, ist dies bereits der Fall. Wobei Krypto-Assets so volatil sind, dass diese handelsübliche Definition kaum zu gebrauchen ist für die Assetklasse.

Fakt ist: Die Inflation schnellt in den USA und Europa auf immer neue Rekordhöhen, was Zinserhöhungen wahrscheinlicher macht. Zinserhöhungen allerdings entziehen den Aktien- und Kryptomärkten tendenziell Geld. Die Folge: Die Nachfrage sinkt, die Kurse fallen. Allerdings ist noch nicht abzusehen, wie stark die Zinsen steigen werden.

Die Börsen glauben noch nicht so recht an die große Zinswende, sonst wären die Börsen schon viel stärker eingestürzt. Wichtig: In Phasen der Unsicherheit (und in einer solchen befinden wir uns aktuell) werden Hoch-Risiko-Assets als erstes verkauft. Hingegen werden Firmen mit stabilen Umsätzen, Gewinnen und Cashflows (siehe Linde etc.) tendenziell eher gekauft. Sie gelten in solchen Phasen als „Save Hafen“ an den Aktienmärkten.