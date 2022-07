Mit Blick auf Smart Money: Taugt Gold noch als Inflationsschutz?

Obwohl die Inflation auf dem höchsten Niveau seit über 40 Jahren grassiert, hält sich das Anlegerinteresse an Gold in Grenzen. Vor allem institutionelle Investoren, die in der Finanzwelt häufig als „Smart Money“ bezeichnet werden, „verschmähen“ derzeit den Inflationsschutz.

Ob es wirklich smart ist, im großen Stil auf einen fallenden Goldpreis zu wetten, wage ich zu bezweifeln. Woche für Woche veröffentlicht die US-Aufsichtsbehörde Commodity Futures Trading Commission ihren Commitments-of-Traders-Report über die aktuelle Stimmung unter drei Gruppen von Marktakteuren.

Angehörige der Goldbranche werden zum Beispiel unter den „Commercials“ erfasst, während Kleinspekulanten in der Rubrik „Non-Reportables“ auftauchen. Einen besonders starken Einfluss wird allerdings den Großspekulanten (Non-Commercials) attestiert, da hier wenige Entscheidungsträger im großen Stil auf einen steigenden bzw. fallenden Goldpreis wetten.