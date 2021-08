Mit diesem ETF ermöglicht iShares den Zugang zum Halbleiter-Sektor

Warum Halbleiter?

Halbleiter sind eine wichtige Triebkraft der gesamten elektronischen Wertschöpfungskette. In einer zunehmend technologieorientierten globalen Wirtschaft wird diese Rolle stetig wachsen. Halbleiterbauelemente, einschließlich integrierter Schaltkreise oder Chips, können Millionen von Berechnungen pro Sekunde durchführen und immer größere Datenmengen speichern – und das trotz ihrer geringen Größe und relativ niedrigen Kosten, wenn sie in großem Maßstab hergestellt werden. Halbleiter waren für den technologischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte von entscheidender Bedeutung und ermöglichten Fortschritte in den Bereichen Kommunikation, Computer, Haushaltsgeräte und Gesundheitswesen – um nur einige Bereiche zu nennen.

Der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF bildet den MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index (USD) ab und bietet Anlegern den ersten ETF mit einem wirklich globalen Engagement in der Halbleiterindustrie.