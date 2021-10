Mit diesem ETF können Anleger nachhaltig auf den Nasdaq setzen

Nasdaq-Investment ist ganz einfach möglich

„Invesco ist in der glücklichen Lage, bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten eng mit der Nasdaq zusammenzuarbeiten, um Investoren in aller Welt Zugang zu den Vorteilen einer Anlage in die an der Nasdaq notierten Unternehmen zu ermöglichen“, sagt Anna Paglia, Global Head of ETFs and Indexed Strategies bei Invesco.

„Unser lancierter ETF ergänzt ein gemeinsam mit der Nasdaq entwickeltes ETF-Angebot, das bereits mehr als 50 Produkte umfasst und alle Regionen der Welt abdeckt, und ist das jüngste Ergebnis unserer 15-jährigen Zusammenarbeit bei ESG-Produkten. Wir sind zuversichtlich, dass der neue Invesco NESG Anlegern eine attraktive Kombination von Innovation und ESG bietet, die ihnen helfen kann, ihre Anlageziele zu erreichen.“

Das leistet der neue nachhaltige Nasdaq-ETF

Mit dem neuen Invesco-ETF erhalten Anleger Zugang zu den größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanz-Unternehmen mit besonderem Fokus auf fundamentale Werte. Neben der Einzigartigkeit ist noch ein weiterer Aspekt besonders. Es gibt nämlich einen weiteren Filter. Anhand des integrierten ESG-Modells von Sustainalytics werden die Komponenten des Nasdaq-100 ESG Index danach gewichtet, wie wirkungsvoll sie ihre ESG-Risiken managen, wobei Unternehmen mit einem niedrigeren Risiko höher gewichtet werden.