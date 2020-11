Mit diesem ETF sind Anleger beim Mega-Börsengang von Ant Group dabei

Aktien von Ant Group 872-fach überzeichnet

Experten rechnen damit, dass das IPO zeitgleich an beiden Marktplätzen stattfinden wird. Der Alibaba-Ableger nannte kürzlich erstmals einen Preis für die Anteile, die zum Verkauf stehen: Demnach werden jeweils 1,67 Milliarden Aktien gehandelt, die in Schanghai 68,8 Yuan je Stück und in Hongkong 80 Hongkong-Dollar kosten sollen.

Ant Group ist vor allem mit der Bezahldienstleistungs-App Alipay groß geworden. Laut dem Marktforschungsunternehmen Analysys haben Ants Konkurrent Tencent und Ant selbst einen Anteil am Markt für mobile Zahlungsdienstleistungen in China von fast 94 Prozent. Kaum verwunderlich also, dass es im Vorfeld des Börsengangs eine Rekordnachfrage nach den neuen Aktien gab.

In Schanghai gingen Angebote über etwa 19 Billionen Yuan (2,8 Billionen Dollar) von Kleinanlegern ein. Das entspricht etwa dem 872-fachen dessen, was an Aktien vorgesehen war. Die Hongkong-Tranche erhielt Gebote über 1,3 Billionen HK$ (168 Milliarden Dollar). Damit ist diese Tranche 389-fach überzeichnet.

Dieser ETF kauft Aktien von Ant Group

ETF-Anleger, die sich für die Aktie interessieren, können zeitnah nach dem Börsengang in diese investieren – und zwar mit dem HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (WKN: A2N5XA). „Das Unternehmen erfüllt die fast-track Aufnahmekriterien unseres EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce und könnte gemäß den Indexregeln innerhalb weniger Tage nach dem IPO in den ETF aufgenommen werden“, teilte HANetf mit.

Der Fonds bildet einen Index aus führenden Internet- und E-Commerce-Unternehmen ab, welche in Schwellenländern operieren. Das Ziel besteht darin, Investoren effizienten Zugang zu verschaffen zu dem rasant wachsenden Marktsegment. Für die Aufnahme in den Index müssen die Unternehmen über die Hälfte ihrer Gewinne aus E-Commerce- oder Internetaktivitäten erwirtschaften, darunter Suchmaschinen, Online-Einzelhandel, soziale Netzwerke, Online-Video, Online-Gaming, elektronische Zahlungssysteme und OnlineReiseangebote.

HANetf ist überzeugt: Die Aktie lohnt sich!

Aber ist der Hype um Ant Group gerechtfertigt? HANetf ist überzeugt, dass das Unternehmen sehr viel Potenzial bietet. „Wir glauben, Ant Group hat sein Können bereits unter Beweis gestellt und Anleger sind zurecht gespannt auf das Papier“, heißt es. Ant Group sei ein Pionier bei der Digitalisierung des gesamten chinesischen Finanzsystems.

HANetf führt folgende Argumente an, warum Ant Group für Anleger spannend ist:

80 Mio. Unternehmenskunden

711 Mio. aktive Nutzer monatlich, 1 Mrd. aktive Nutzer jährlich

17 Billionen USD an Transaktionen im ersten Halbjahr 2020 abgewickelt

Ant Group ermöglicht traditionellen Banken (Kreditgeschäft), Versicherungs- und Fondsunternehmen, Geschäfte auf Ants Plattform zu tätigen



Zudem verfüge Ant Group über ausgezeichnete Finanzkennzahlen:

Ertrag: 10 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2020

10 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2020 Nettoeinkommen: 3 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2020 mit einer Gewinnspanne von mehr als 30 Prozent

3 Mrd. USD im ersten Halbjahr 2020 mit einer Gewinnspanne von mehr als 30 Prozent Ertragswachstum: 40 Prozent jährlich

HANetf veranstaltet hierzu am Donnerstag, 5. November um 15 Uhr ein Webinar. Hier können Sie sich anmelden.