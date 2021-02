Mit diesem Kniff sparen Sie beim Kauf von ETFs mehrere tausend Euro

Kauf von ETFs großer Vorteil

Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 0,10 und 0,80 Prozent pro Jahr. Einige ETF-Einsteiger vergessen dies häufig, weshalb sie bei der Auswahl der Kostenquote zu wenig Beachtung schenken. Ein schmerzhafter Fehler, wie das folgende Beispiel beweist.

An dieser Stelle vergleichen wir drei fiktive Fonds, die sich lediglich in ihrer Gebührenstruktur unterscheiden. Die letzten beiden Varianten (1,5 Prozent sowie 2 Prozent) sind typische Sätze für Vjährliche Verwaltungsgebühren von aktiven Fonds. Die Unterschiede in den Endwerten machen die Relevanz von Kosten bei der ETF-Auswahl nochmal deutlich. Wir gehen von einer durchschnittlichen Rendite von 6 Prozent aus (ohne Inflation) bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro.

Anlagejahr 0 Prozent Kosten 0,5 Prozent Kosten 1 Prozent Kosten 1,5 Prozent Kosten 2 Prozent Kosten 1 10.600 Euro 10.547 Euro 10.494 Euro 10.442 Euro 10.390 Euro 3 11.910 Euro 11.733 Euro 11.559 Euro 11.388 Euro 11.219 Euro 5 13.382 Euro 13.053 Euro 12.732 Euro 12.419 Euro 12.113 Euro 10 17.908 Euro 17.039 Euro 16.211 Euro 15.423 Euro 14.674 Euro 20 32.071 Euro 29.032 Euro 26.281 Euro 23.789 Euro 21.532 Euro Quelle: eigene Berechnungen

Über die Jahre verteilt erkennt man große Unterschiede in den jeweiligen Endwerten. Allein ein Anstieg der Kosten von 0 auf ein Prozent sorgt nach 20 Jahren für einen Vermögensunterschied von fast 6000 Euro. Aus dem Grund sollten Anleger in jedem Fall beim Kauf von ETFs auf die Gebühren achten. Im Vergleich zu der Rendite kann man Kosten bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Sie fallen sicher an, während erwartete Renditen unsicher sind und lediglich auf Prognosen basieren.

Wie groß ist die Total-Expense-Ratio (TER)?

Es gibt verschiedene Kennzahlen, mit denen Sie die laufenden Kosten eines ETFs bewerten können. Die wohl beliebteste aller Kennzahlen ist die TER (oder „Gesamtkostenquote“). Sie gibt die laufenden Kosten pro Jahr an. Das Problem an der Kennzahl ist, dass sie nicht alle Kosten abbildet. Steuern auf die Erträge und Spreads bei den Transaktionen von ETFs bleiben unter anderem unberücksichtigt.

Die sogenannte Total-Cost-of-Ownership (TCO) bietet Anlegern eine bessere Orientierung. In ihr sind alle relevanten Kosten enthalten, auch wenn eine genaue Prognose der tatsächlich anfallenden Kosten nicht möglich ist. Auch hier gibt es jedoch ein Problem: Mangels geregelter Standards, existiert noch keine einheitliche Berechnung, sodass die meisten ETF-Anbieter auf eine Angabe verzichten.

Unabhängig von den oben genannten Schwächen gilt zunächst einmal: „Je niedriger, desto vielversprechender der Kauf des entsprechenden ETFs.“

Je kleiner die Tracking-Difference (TD), desto besser

Wer es genau mag, ist mit der TD am besten bedient. Sie zeigt Anlegern, wie stark die Performance des ETFs von der des Referenzindizes abweicht. Je niedriger die TD, desto besser. Warum? Schauen Sie sich einmal das folgende Beispiel an:

Angenommen Sie haben zwei ETFs auf den MSCI-World zur Auswahl mit den folgenden Spezifikationen:

ETF Nummer 1:

TER: 0,20 Prozent

TD: 0,35 Prozent

ETF Nummer 2:

TER: 0,30 Prozent

TD: -0,10 Prozent

Wer nur auf die TER achtet, wird den ersten ETF wählen. Das wäre in diesem Fall jedoch ein Fehler, denn der zweite ETF erscheint auf den ersten Blick zwar teurer, gleicht diesen Kostenblock jedoch mit einer deutlich besseren Performance als der Referenzindex aus. Das spricht wiederum für den zweiten ETF. Achten Sie bei der ETF-Auswahl also neben den Kosten also auch auf die TD.

Wählen Sie einen günstigen Broker?

Bei manchen Anbietern (insbesondere Filialbanken) sind Ordergebühren auf einen Aktien oder ETF-Kauf von 10 Euro immer noch traurige Realität. Bei Direktbanken oder spezialisierten Online-Brokern zahlen Sie im Normalfall nur einen Bruchteil dieser Gebühren. Das wiederum schont Ihre langfristige Rendite.