Mit diesem neuen ETF nutzen Sie nachhaltig die Size-Prämie

„Nachhaltigkeit ist ein entscheidender Schwerpunkt von UBS AM, und in den letzten zehn Jahren haben wir eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von SRI-ETFs vorzuweisen. Unser neuer ETF bietet Anlegern nun die Möglichkeit, ein Engagement in globalen Small-Cap-Werten mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil zu erwerben“, sagt Dag Rodewald, Vertriebsleiter für die Bereiche ETF & Index Fund in Deutschland und Österreich bei UBS AM.

Ein neuer nachhaltiger Schwellenländer-ETF ist da

Das war es noch nicht in Sachen Nachhaltigkeit. Amundi baut sein ESG-ETF-Angebot mit dem Amundi Index MSCI EM Asia SRI UCITS ETF DR (WKN: A3CNFJ) aus. Der neue ETF bietet ein breites Engagement in asiatischen Schwellenländeraktien unter Ausschluss fossiler Brennstoffe. Der auf Xetra gelistete ETF wird zu laufenden Kosten von 0,25 Prozent angeboten. „Wir sind überzeugt, dass ETFs eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung von ESG spielen“, sagt Fannie Wurtz, Head of Distribution & Wealth Division sowie Leiterin von Amundi ETF, Indexing und Smart Beta. „Mit dem neuen ETF ermöglichen wir allen Anlegern die kosteneffiziente Integration von ESG in ihre Portfolios“.