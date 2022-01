Mit diesem neuen ETN investierst du in einen Korb aus sechs Kryptowährungen

Ein neuer Vaneck-ETN ermöglicht die breit gestreute Anlage in Kryptowährungen. Dazu reicht übrigens dein bestehendes Depot.

Nun ist ein neuer Krypto-ETN da. So hat jüngst der Vermögensverwalter Vaneck den VanEck Vectors Crypto Leaders ETN (WKN: A3GWEU) an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Mit dem neuen ETN (Exchange Traded Note) können Anleger börsengehandelt in eine gebündelte Auswahl aus den größten und liquidesten Kryptowährungen investieren und an deren Entwicklung teilhaben. Als Anleger kannst du so bequem über dein bestehendes Depot breit in den Markt der Kryptowährungen investieren.

Tipp: Wenn du lieber direkt in Kryptowährungen investieren möchtest, dann sieh dir gleich unseren Krypto-Broker-Vergleich an.

„Das Angebot an Kryptowährungen ist mittlerweile enorm“, erklärt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vanck in Europa. „Zwar dominieren aktuell Schwergewichte wie Bitcoin und Ether den Markt. Doch neue Krypto-Plattformen wie beispielsweise Solana, Avalanche, Polkadot oder Polygon kommen dazu, die effizienter sind oder weitere Anwendungsmöglichkeiten abseits einer reinen Funktion als digitale Währung bieten. Das macht diese Assetklasse für Anleger sehr spannend, allerdings kann sie mit der immer weiter wachsenden Anzahl an Kryptowerten auch unübersichtlich werden.“