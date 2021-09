Mit diesen Dividenden-ETFs baue ich ein passives Einkommen auf

Vorteile und Risiken von Dividenden-ETFs

Der große Vorteil ausschüttender ETFs ist der regelmäßige Kapitalfluss. Sie erzielen ein passives Einkommen, ohne etwas dafür tun zu müssen oder Transaktionskosten auszulösen. Wer sich noch in der Vermögensaufbau-Phase befindet, sollte zu einem thesaurierenden ETF greifen, da hier die Kapitalerträge unmittelbar reinvestiert werden. Netter Nebeneffekt: Durch den Zinseszinseffekt steigt das angelegte Kapital mit der Zeit stark an, was später logischerweise zu steigenden Dividendenzahlungen führt.

Dividendenwerte besitzen einen weiteren Vorteil, der psychologischer Natur ist: In Krisenphasen schütten (viele) Unternehmen weiterhin Dividenden an die Aktionäre aus. Das beruhigt die Anlegerpsyche in volatilen Zeiten.

Wichtiger Hinweis: Nur weil ein Unternehmen bis heute Gewinne ausgeschüttet hat, besteht keine Garantie für zukünftige Auszahlungen. Auch die Ertragslage von Dividendenwerten ist nicht gesichert. Im Zuge der Covid-19-Krise mussten viele Dividendenzahler ihre Aktionäre enttäuschen, da die Ertragslage eine Ausschüttung nicht erlaubte. Aus dem Grund ist eine breite Diversifikation auch innerhalb von Dividendenaktien von höchster Priorität. Dividenden-ETFs bieten dafür einen kosteneffizienten und bequemen Zugang.