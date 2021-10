Mit diesen Einzelaktien profitieren Sie vom ETF-Boom

Noch kein Branchen-ETF

Die Konklusio dessen lautet: Unternehmen, die entweder direkt oder indirekt mit der ETF-Industrie in Verbindung stehen, haben sehr gute Chancen, in den kommenden Jahren an der Börse zu reüssieren. Und da es aktuell noch keinen in Deutschland zugelassenen Themen-ETF auf die ETF-Industrie gibt, müssen wir uns nun zwangsweise mit Einzelaktien behelfen. Auch das kann sich lohnen. Die Zahlen sprechen in dieser Hinsicht eine eindeutige Sprache. Der sogenannte Toroso ETF Industry Index, der vom Indexanbieter Solactive aufgelegt wurde, hat in den vergangenen fünf Jahren eine überragende Performance von 20 Prozen...