Die Performance einzelner E-Commerce-Unternehmen ist bislang beeindruckend. Dennoch sollten Sie die Risiken von kapitalintensiven Einzelinvestments nicht unterschätzen. Wer in etablierte Größen wie Amazon, Alibaba und Co. investiert, kann aus meiner Sicht nicht viel falsch machen. Diese Unternehmen sind fundamental und strategisch gut für die Zukunft aufgestellt.

Laut der amerikanischen Technologie-Börse Nasdaq sollen 2040 bis zu 95 Prozent aller Einkäufe über E-Commerce-Plattformen abgewickelt werden. Das weltweite Umsatzvolumen wird 2021 von Shopify auf 4,90 Billionen US-Dollar geschätzt. Die Ausgaben pro Kopf steigen stetig. Asien liegt im weltweiten Vergleich vor den USA und Europa, was das Umsatzvolumen betrifft.

Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die zwar großes Potential, aber noch lange keinen Reifegrad für ein Einzelinvestment besitzen. Mit einem ETF-Investment profitieren Sie vom gesamten Marktpotenzial, ohne spekulative Einzelwetten eingehen zu müssen. Lassen Sie uns einen Blick auf die zwei wichtigsten ETFs werfen.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Wie man direkt auf den ersten Blick feststellen kann, fokussiert sich der L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (WKN: A2H5GL) nicht nur auf reine E-Commerce-Unternehmen. Im Portfolio findet sich ein zweiter Schwerpunkt auf Logistikunternehmen im Zusammenhang mit E-Commerce. Darunter fallen etwa Leasingunternehmen wie Ryder System, die Lastkraftwagen an andere Unternehmen verleasen. Das ist äußerst positiv zu bewerten, da Privatanleger so einen breiteren Marktzugang über verschiedene Wertschöpfungsketten hinaus erhalten. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,50 Prozent halten sich die Kosten in Grenzen und auch die Rendite ist seit seiner Auflage im Jahr 2018 mit durchschnittlichen 15,20 Prozent pro Jahr beeindruckend. Ein Nachteil, der mir aufgefallen ist, ist dass die meisten Positionen (trotz der guten Performance) relativ unbekannt sind. Wer mit ein wenig Unsicherheit umgehen kann, sollte einen näheren Blick auf diesen ETF wagen.

HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF

Auch beim HANetf EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF (WKN: A2JR0G) handelt es sich um einen relativ jungen Fonds, der Anlegern bislang jedoch 120,11 Prozent gebracht hat. Das sind seit seiner Auflage durchschnittlich 40,81 Prozent pro Jahr. Spannend ist die geografische Zusammensetzung des ETFs. Wer einen hohen US-Anteil erwartet, wird enttäuscht. Der asiatische Markt nimmt mit 75 Prozent (Schwellen- und Industrieländer) die größte Gewichtung ein. Die USA spielen im ETF keine Rolle. Zu den größten Positionen gehören:

Tencent Holdings: 7,61 Prozent

Pinduoduo Inc. 7,27 Prozent

Alibaba: 6,80 Prozent

Meituan: 6,47 Prozent

com: 6,12 Prozent

MercadoLibre Inc: 5,92 Prozent

Der ETF enthält aktuell 106 Positionen. Einzelne Pleiten sollten deshalb keinen signifikanten Einfluss auf seine Entwicklung haben. Mit einer TER von 0,86 Prozent gehört dieser jedoch zu den teuren ETFs.