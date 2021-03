Mit diesen kostenlosen Tools senken Sie das Risiko in Ihrem ETF-Depot deutlich

Souverän investieren in ETFs – dazu gehört auch ein vernünftiges Risikomanagement. Wir zeigen Ihnen zwei kostenlose Tools, die Ihnen dabei helfen.

Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Etwas, das Sie aus dem Mund eines Bankers höchstwahrscheinlich niemals hören werden, wenn Sie 50.000 Euro auf ein Sparbuch einzahlen. Innerhalb von nur zehn Jahren werden Sie mit diesem Produkt 9.000 Euro Geldwert vernichten. Der Verlust ist garantiert. Bei einer angenommenen Verzinsung von 0 Prozent p.a. und einer Inflation von 2 Prozent jährlich sind Sie nach zehn Jahren fast 10.000 Euro los. Herzlichen Glückwunsch!

Gott sei Dank betrifft Sie dies nicht. Wenn Sie diesen Beitrag lesen, dann haben Sie bereits entweder ein ETF-Depot oder aber Sie spielen bereits mit dem Gedanken, sich eins zuzulegen. Gut so, damit machen Sie einiges richtig. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. In einer Phase wie der jetzigen, in der viele Neueinsteiger ihre ersten Börsenerfahrungen sammeln und künftig zum ersten Mal mit Kursrückschlägen konfrontiert sein könnten, tut man gut daran, sich mit dem etwas trocken anmutenden Konzept von Risiko zu beschäftigen. Denn Risiko und Rendite sind untrennbar miteinander verbunden. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie mit drei kostenlosen Tools, das Risiko in Ihrem ETF-Portfolio deutlich senken.