Aktienkurse können stark schwanken. Mit speziellen Ordertypen können sich Anleger die Schwankungen jedoch zunutze machen und Risiken begrenzen.

Anleger sollten sich vor dem Kauf eines Investments neben der Auswahl entsprechender Produkte, den Kosten oder der Wahl des Brokers auch mit der eigenen Risikotragfähigkeit beschäftigen. Dabei gilt es, sich im Rahmen des Risikomanagements genau zu überlegen, wie hoch die eigene Schmerzgrenze ist, zwischenzeitliche Verluste zu tragen, und zu welchem Zeitpunkt es Sinn macht, nach einem Ausstieg wieder in den Markt einzusteigen.

Dabei kann man eigene Limits, eine Art Reißleine, für sich definieren, wann man aus dem Investment aussteigt und Gewinne mitnimmt oder wann es sinnvoll erscheint, wieder in den jeweiligen Markt einzusteigen. Wichtige Hilfsmittel für ein solches Risikomanagement können verschiedene Ordertypen an den jeweiligen Handelsplätzen sein. Die wichtigsten davon stellen wir in diesem Artikel vor.