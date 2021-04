Mit diesen speziellen ETFs erhalten Sie Steuervorteile auf Ausschüttungen

Voraussetzung für Steuervorteile

Im Vergleich zu klassischen Immobilien-Aktiengesellschaften wie zum Beispiel den im DAX notierten Unternehmen Deutsche Wohnen und Vonovia sind REITs (sprich „Riets“) mit Besonderheiten ausgestattet. Sie investieren zwar ebenfalls in Immobilien, müssen aber ihre Erträge auf Unternehmensebene nicht versteuern. Die Besteuerung der Gewinne erfolgt erst nach der attraktiven jährlichen Dividendenausschüttung von derzeit 2,5 bis 3,5 Prozent an die Investoren.

Voraussetzung für diese Steuervorteile ist zum einen, dass ein REIT mindestens 90 Prozent der Gewinne transparent an die Investoren ausschütten muss. Zudem muss der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit die Anlage in Immobilien darstellen, ein Handel von Immobilien ist untersagt. Des weiteren muss ein REIT eine gewisse Streuung (mind. 25 Prozent der Aktien in Streubesitz) aufweisen, um Interessenkonflikte zu vermeiden und es dürfen max. 55 Prozent Fremdkapital aufgenommen werden.

Darüber hinaus dürfen REITs nicht in Wohnimmobilien investieren, die vor 2006 gebaut wurden, um Preisspekulationen für den Mietmarkt zu verhindern. Die Investmentklasse der REITs kommt ursprünglich aus den USA, wurde bereits in den 1960er Jahren entwickelt und ist dort etabliert, in Deutschland sind nur eine Handvoll „echter“ REITs verfügbar.

Die Vorteile aus REIT-Aktien und Immobilien-Aktien in Kombination mit einer breiten Streuung verbinden ETFs. Deutsche Anleger werden intuitiv vom „iShares European Property Yield UCITS ETF“ (WKN: A0HGV5) angesprochen, der auf dem Heimatkontinent (ex UK) investiert. Der hohe Anteil an deutschen Wohnimmobilien ist auf den ersten Blick von Vorteil, die staatliche Einflussnahme (Mietpreisbremse, Enteignungen) birgt aber auch Risiken.